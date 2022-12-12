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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Косово подаст заявку на вступление в Евросоюз 15 декабря

Косово подаст заявку на вступление в Евросоюз 15 декабря
Фото: Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Косово официально подаст заявку на вступление в Евросоюз 15 декабря.

Как сообщил телеканал RTK ("Радио и телевидение Косово"), ссылаясь на копию заявки, в ней говорится, что "вступление в ЕС остается стратегической целью Косово" и что в Косово привержены проведению необходимых для этого реформ.

Агентство EFE сообщает, что косовский вице-премьер Бесник Бислими сейчас находится в Брюсселе и занимается подготовкой этого процесса. Как именно будет подана заявка, пока неизвестно, поскольку пять членов ЕС - Испания, Кипр, Греция, Словакия и Румыния - не признают независимость Косово и, соответственно, в принципе не могут рассматривать возможность его присоединения к Евросоюзу.

Глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что Сербия попытается воспрепятствовать планам Приштины.

"Мы работаем над тем, чтобы просить государства-члены ЕС, которые не признали (независимость) Косово, оспорить этот вопрос с точки зрения статуса", - сказал Дачич, отметив, что "не существует условий для того, чтобы это стало предметом обсуждения".

Косово Евросоюз Сербия Брюссель Бесник Бислими Ивица Дачич Приштина Белград
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