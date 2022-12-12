Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Белоруссия получила квоты на вылов рыбы в РФ на 2023 год

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Белоруссии выделены квоты на вылов рыбы в России на 2023 год, сообщило госиздание "СБ. Беларусь сегодня".

"Республике Беларусь на 2023 год выделены квоты на вылов водных биологических ресурсов в исключительной экономической зоне РФ: в Балтийском море - 1 тыс. тонн, Баренцевом море - почти 4,5 тыс. тонн. Добычу ведет совместное белорусско-российское предприятие "Союзрыба". Морепродукция поставляется для дальнейшей переработки на производственные площадки крупнейших в России и Белоруссии производителей высококачественных продуктов питания: ООО "Русское море" и ООО "Санта Бремор", - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что размер квот был озвучен в ходе XX сессии российско-белорусской смешанной комиссии в области рыбного хозяйства в Сочи. Белорусскую делегацию возглавлял министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло, российскую - заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Хасан Лихов.

"Одобрена программа российско-белорусского сотрудничества в области рыбного хозяйства на 2023 год. Также речь шла о подготовке высококвалифицированных специалистов для рыбохозяйственной отрасли, реализации совместных образовательных программ, проведении курсов повышения квалификации с созданием единой базы электронных материалов, в том числе с применением дистанционных форм обучения", - говорится в сообщении.

Белоруссия РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция на Украине

Минздрав Херсонской области сообщил о ранении первого вице-губернатора Булюка

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Косово подаст заявку на вступление в Евросоюз 15 декабря

Косово подаст заявку на вступление в Евросоюз 15 декабря

Совет ЕС согласовал повышение "потолка" бюджета Европейского фонда мира

ЕС планирует ввести санкции против Михалкова, Лепса и Пучкова

ЕС планирует ввести санкции против Михалкова, Лепса и Пучкова

В Иране казнили уже двух участников массовых акций протеста

В Китае перестанут следить за перемещением жителей в рамках ослабления COVID-мер

В Китае перестанут следить за перемещением жителей в рамках ослабления COVID-мер

В Великобритании отложили закрытие угольных электростанций

Танкеры с казахстанской нефтью, задержанные в Черном море у берегов Турции, вышли из проливов

Что случилось этой ночью: понедельник, 12 декабря

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });