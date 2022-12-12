Белоруссия получила квоты на вылов рыбы в РФ на 2023 год

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Белоруссии выделены квоты на вылов рыбы в России на 2023 год, сообщило госиздание "СБ. Беларусь сегодня".

"Республике Беларусь на 2023 год выделены квоты на вылов водных биологических ресурсов в исключительной экономической зоне РФ: в Балтийском море - 1 тыс. тонн, Баренцевом море - почти 4,5 тыс. тонн. Добычу ведет совместное белорусско-российское предприятие "Союзрыба". Морепродукция поставляется для дальнейшей переработки на производственные площадки крупнейших в России и Белоруссии производителей высококачественных продуктов питания: ООО "Русское море" и ООО "Санта Бремор", - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что размер квот был озвучен в ходе XX сессии российско-белорусской смешанной комиссии в области рыбного хозяйства в Сочи. Белорусскую делегацию возглавлял министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло, российскую - заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Хасан Лихов.

"Одобрена программа российско-белорусского сотрудничества в области рыбного хозяйства на 2023 год. Также речь шла о подготовке высококвалифицированных специалистов для рыбохозяйственной отрасли, реализации совместных образовательных программ, проведении курсов повышения квалификации с созданием единой базы электронных материалов, в том числе с применением дистанционных форм обучения", - говорится в сообщении.