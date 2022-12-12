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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:04

Индийские военные сообщили о боестолкновении на границе с Китаем

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - На линии фактического контроля между Индией и Китаем на границе штата Аранучал Прадеш произошли столкновения между индийскими и китайскими военными, сообщает Times of India со ссылкой на агентство ANI и его индийские военные источники.

Столкновения произошли на прошлой неделе, однако издание сообщило о них только сейчас.

Были ранены шесть индийских военнослужащих, их доставили в больницу в городе Гувахати. По сведениям источников ANI, с китайской стороны ранения получили более десяти военнослужащих.

Линия фактического контроля является границей де-факто, она признана юридически в соглашениях между Китаем и Индией. В частности, одно из таких соглашений гласит, что ни одна из сторон не может предпринимать действия по пересмотру линии фактического контроля.

Индия Китай Аранучал Прадеш
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