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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:04

Индия обвинила КНР в нарушении статус-кво на линии фактического контроля между странами

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Министр обороны Индии Раджнатх Сингх во вторник выступил с обвинениями в адрес Китая, который, по его словам, попытался изменить статус-кво на линии фактического контроля в регионе Аруначал-Прадеш, сообщает Times of India.

"9 декабря Народно-освободительная армия Китая предприняла попытку изменить статус-кво, однако индийские военные решительным образом пресекли ее", - приводит The Times of India слова Сингха.

Китайские власти со своей стороны заявили, что ситуация в регионе остается стабильной.

"Насколько мы понимаем, ситуация на китайско-индийской границе в целом стабильна. Обе стороны поддерживают диалог по ситуации на границе через дипломатические и военные каналы", - сообщил представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

О столкновениях вдоль линии фактического контроля сообщалось накануне, несколько военнослужащих обеих стран получили ранения и травмы.

Линия фактического контроля является границей де-факто, она признана юридически в соглашениях между Китаем и Индией. В частности, одно из таких соглашений гласит, что ни одна из сторон не может предпринимать действия по пересмотру линии фактического контроля.

Индия Китай
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