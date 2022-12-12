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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:04

Полиция Бельгии провела очередные рейды в офисах Европарламента в Брюсселе

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Полиция Бельгии провела новые рейды в офисах Европарламента в Брюсселе в рамках расследования резонансного дела о коррупции, изъяты данные компьютеров помощников парламентариев, сообщает Associated Press.

Детали о результатах рейдов пока не сообщаются. В общей сложности полиция провела уже 20 рейдов в рамках расследования, начатого четыре месяца назад.

Предположительно, некая страна предлагала представителям Европарламента деньги или подарки в обмен на политическую поддержку. В прокуратуре отказываются уточнять, какая именно страна фигурирует в расследовании. Некоторые бельгийские СМИ полагают, что речь может идти о Катаре. В МИД Катара отрицают причастность к каким-либо нарушениям.

В прокуратуре заявили, что всего изъяли несколько сотен тысяч евро в трех разных местах: 600 тыс. евро в доме одного из подозреваемых, несколько сотен тысяч евро в чемодане в номере одного из отелей Брюсселя и еще около 150 тыс. евро в квартире, принадлежащей Европарламенту.

В связи с этим делом председатель Европарламента Роберта Метсола отстранила от обязанностей зампреда Еву Кайли. Это произошло на минувших выходных - после рейдов полиции 9 декабря. Полиция Бельгии тогда сообщила об изъятии наличных денег, компьютерного оборудования и мобильных телефонов. Затем прокуратура Бельгии проинформировала, что в тот день шесть человек задержали, двух освободили, а четырем предъявили обвинения.

Прокуратура Бельгии подтвердила арест члена Европарламента, однако не уточнила, идет ли речь об отстраненном зампредседателя. В Греции Кайли исключили из ее партии - Всегреческого социалистического движения.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что эти обвинения угрожают доверию граждан ЕС к институтам блока и предложила создать специальную структуру по этике, задачей которой будет предотвращение подобных инцидентов в будущем.

Бельгия Брюссель Европарламент
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