Европарламент прекратил полномочия зампреда Евы Кайли на фоне расследования о коррупции

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Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Депутаты Европейского парламента (ЕП) приняли во вторник решение о досрочном прекращении полномочий заместителя председателя ЕП Евы Кайли.

Решение о том, что Ева Кайли, независимый депутат от Греции, больше не будет занимать пост зампреда Европарламента, одобрили 625 голосами при одном против и двух воздержавшихся.

Голосование провели в свете продолжающегося в Бельгии расследования в отношении "некоторых членов и сотрудников Европейского парламента" по подозрению в коррупции, сообщается в коммюнике ЕП.

Процедура прекращения полномочий была инициирована решением конференции председателей (спикера парламента и председателей политических фракций), которая единогласно одобрила такой шаг.

В коммюнике также сообщается, что во вторник около 18:30 по Москве на пленарном заседании Европарламента в Страсбурге пройдут дебаты о подозрениях Катара в коррупции и о необходимости более строгой прозрачности и подотчетности в европейских институтах. В четверг ожидается резолюция по этому вопросу.

Накануне председатель ЕП Роберта Метсола выступила с заявлением по данной ситуации.

"Враги демократии, для которых само существование этого парламента представляет угрозу, не остановятся ни перед чем. Эти злонамеренные деятели, связанные с авторитарными третьими странами, предположительно использовали НПО, профсоюзы, отдельных лиц, помощников и членов Европейского парламента, пытаясь подчинить себе наши процессы. Их коварные планы провалились", - сказала глава ЕП.

"Наши службы, которыми я невероятно горжусь, уже некоторое время работают с соответствующими национальными правоохранительными и судебными органами, чтобы разбить эту предполагаемую преступную сеть", - добавила Метсола, отметив, что ведущееся расследование "еще не в конце пути" и Европарламент будет "продолжать помогать в расследовании вместе с другими институтами ЕС столько, сколько потребуется".

Катар под подозрением

Предположительно, одна из стран предлагала представителям ЕП деньги или подарки в обмен на политическую поддержку. Правоохранительные органы избегают называть эту страну, но в СМИ и среди европейских парламентариев открыто указывают на Катар, тогда как в катарском МИД отрицают причастность к какому-либо вмешательству в европейскую политику.

В связи с этим делом Метсола отстранила от обязанностей Кайли. Это произошло на минувших выходных – после рейдов полиции 9 декабря. Полиция Бельгии тогда сообщила об изъятии наличных денег, компьютерного оборудования и мобильных телефонов. Затем прокуратура Бельгии сообщила, что в тот день шесть человек задержали, двух освободили, а четырем предъявили обвинения.

Прокуратура Бельгии подтвердила арест члена ЕП, однако не уточнила, идет ли речь об отстраненном зампредседателя. В Греции Кайли исключили из ее партии – Всегреческого социалистического движения.

Накануне полиция Бельгии провела новые рейды в офисах Европарламента в Брюсселе в рамках расследования этого резонансного дела. В общей сложности полиция осуществила уже 20 рейдов в рамках расследования, начатого четыре месяца назад.