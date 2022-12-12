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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:04

Из-за плохой погоды сухогрузы с продовольствием не смогли выйти из портов Украины

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Совместный координационный центр (СКЦ) сообщил, что из-за перебоев с электричеством и неблагоприятной погоды суда не смогли в течение понедельника выйти из украинских портов.

"12 декабря из-за неблагоприятных погодных условий и перебоев с электричеством ни одно судно не покинуло украинские порты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в порт Южный направляется судно Ulusoy 8, которое в понедельник прошло по морскому гуманитарному коридору.

"По состоянию на 12 декабря общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированных из трех украинских портов, составляет 13 679 363 тонны. Всего на данный момент было разрешено движение 1 084 сухогрузов: 541 на прибытие в украинские порты и 543 - на выход из них", - резюмировали в СКЦ.

Кроме того, в центре проинформировали, что в декабре выход судов сократился до 19 в неделю, тогда как в сентябре украинские порты покидали около 55 сухогрузов в неделю.

Украина
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