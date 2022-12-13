Турция в 2022 году сократит потребление газа на 10-12%

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Потребление газа в Турции в 2022 году снизится на 10-12% по сравнению с 2021 годом, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на министра энергетики и природных ресурсов Фатиха Донмеза.

Глава министерства отметил, что в этом году в структуре производства электроэнергии в стране значительно возросла доля возобновляемых источников энергии.

При этом глава ведомства отметил, что газопровод "Турецкий поток" работает практически на полную мощность.

Министр добавил, что в январе в стране будет введена в эксплуатацию еще один терминал СПГ - плавучая установка хранения и газификации СПГ (FSRU) Saros.

Сейчас в Турции работает четыре терминала СПГ: Aliaga LNG и Etki LNG в Измире, Marmara Ereglisi на побережье Мраморного моря, а также Ertugrul Gazi в провинции Хатай на юге страны.

По данным Совета по регулированию энергорынка Турции (EPDK), в 2021 году республика потребила 59,59 млрд куб. м газа.

За девять месяцев 2022 года потребление сократилось на 6% - до 41,5 млрд куб. м, импорт - на 3%, до 41,5 млрд куб. м.

Турция сокращает закупки газа на фоне резкого роста его цен на европейском и мировом рынке. Республика сократила импорт СПГ: в третьем квартале 2022 года он поставлялся только из Алжира - по долгосрочному контракту. Страна закупает трубопроводный газ в России (у "Газпрома"), в Азербайджане и Иране.