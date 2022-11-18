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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:40

Путин и Эрдоган обсудили перспективы создания в Турции "газового хаба"

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора подробно обсудили актуальные аспекты двустороннего сотрудничества в различных областях, сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.

"Отмечена положительная динамика торгово-экономических связей, планомерное продвижение значимых совместных проектов, в том числе в атомной энергетике. Особое внимание уделено перспективам реализации выдвинутой президентом России в октябре и поддержанной Эрдоганом инициативы создания на территории Турции крупного "газового хаба"", - говорится в сообщении.

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В пресс-службе сообщили, что с учетом продления на очередные 120 дней срока действия Стамбульских договоренностей от 22 июля 2022 года о вывозе украинского зерна из черноморских портов и устранении препятствий для экспорта на мировой рынок российской сельхозпродукции и удобрений Путин и Эрдоган "акцентировали важность комплексного и полного выполнения этого "пакетного" соглашения".

Путин еще раз выразил искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями недавнего теракта в Стамбуле, добавили в пресс-службе.

Условлено о продолжении регулярных контактов на различных уровнях, говорится в сообщении.

Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган Турция
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