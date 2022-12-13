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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:58

Родившая сразу девятерых мать вернулась с ними на родину в Мали

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Единственные в мире выжившие девятерняшки, родившиеся у Халимы Сиссэ из Мали, вернулись на родину после того, как провели первые 19 месяцев жизни под наблюдением врачей в Марокко, сообщает The Star.

У Халимы Сиссэ и Абделькадера Арби была старшая дочка, когда они решились на пополнение семейства. УЗИ показывало только семь плодов, но и это уже вызвало особое внимание у малийских врачей. Весной 2021 года женщину положили в стационар в Бамако для наблюдения, а затем при содействии правительства перевезли в Марокко.

Там 5 мая 2021 года 25-летняя Халима путем кесарева сечения родила на 30-й неделе беременности пять девочек и четырех мальчиков. Сиблинги вошли в Книгу рекордов Гиннесса, поскольку стали первыми в истории девятерняшками, которые выжили.

Младенцы родились с массой от 500 г до 1,1 кг. Первые несколько месяцев их выхаживали в стационаре Ain Borja в Касабланке. Затем всю семью перевели в уже обычную квартиру, где дети оставались под постоянным наблюдением врачей. Теперь вся семья перебралась в Мали, где их в аэропорт встретил министр здравоохранения.

В январе 2009 года американка Надя Сулейман в возрасте 33 лет родила восемь младенцев. Сообщалось, что она применяла искусственное оплодотворение. Все восемь детей выжили.

Мали Марокко Касабланка Халима Сиссэ Абделькадер Арби
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