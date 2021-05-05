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Гражданка Мали родила сразу девятерых

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - 25-летняя гражданка Мали Халима Сисс родила путем кесарева сечения девять детей - пять девочек и четырех мальчиков. Как сообщает BBC News, об этом объявила глава Минздрава Мали Фанта Сиби.

Число новорожденных стало сюрпризом даже для врачей: до родов УЗИ показывало только семерых детей.

Халиму Сисс ранее этой весной положили наблюдаться в стационар в Бамако. Две недели спустя врачи в Мали заявили, что опасаются за здоровье детей и будущей матери. В ситуацию вмешалось правительство страны и организовало переезд Халимы в Марокко 30 марта.

Кесарево сечение Халиме провели 4 мая.

Министр Сиби сообщила, что все девять новорожденных чувствуют себя хорошо. Она поздравили врачей обеих стран с благополучным разрешением.

Предполагается, что молодая мать и ее дети вернутся в Мали через несколько недель.

В январе 2009 года американка Надя Сулейман в возрасте 33 лет родила восемь младенцев. Сообщалось, что она применяла искусственное оплодотворение. Все восемь детей выжили.

Мали Марокко Халима Сисс Фанта Сиби Бамако

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