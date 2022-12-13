Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:58

Большинство республиканцев предпочитает Десантиса на пост кандидата в президенты США

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Большинство сторонников Республиканской партии хотели бы видеть кандидатом на пост президента США на выборах в 2024 году губернатора Флориды Рона Десантиса, а не бывшего президента Дональда Трампа, свидетельствует опрос USA TODAY/Suffolk University Poll.

По данным опроса, 56% сторонников Республиканской партии и тех, кто склоняется к ней, хотели бы видеть своим кандидатом Десантиса, тогда как за Трампа высказались только 33%. При этом 61% опрошенных заявил, что хотел бы видеть кандидата, который продолжит политику Трампа, и только 31% желает видеть именно возвращение к власти бывшего президента.

В миреОпрос показал, что большинство граждан США выступают против переизбрания БайденаЧитать подробнее

Также рейтинг одобрения Трампа сторонниками Республиканской партии опустился до 64%, тогда как в октябре, до промежуточных выборов в Конгресс, он составлял 75%.

После ноябрьских промежуточных выборов в США, которые прошли не так удачно, как рассчитывали некоторые республиканцы, американские СМИ писали, что многие в партии отвернулись от Трампа и теперь считают Десантиса наиболее удачным кандидатом на пост президента. Кандидаты в Сенат и Палату представителей США, которых поддерживал Трамп, потерпели неудачу, тогда как Десантис одержал уверенную победу и был переизбран на пост губернатора.

В опросе приняли участие 1 тыс. зарегистрированных избирателей, он проходил с 7 по 11 декабря.

США Рон Десантис Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

РФ планирует поставить Индии десять ракетных двигателей РД-191 в 2024-2029 годах

Европарламент прекратил полномочия зампреда Евы Кайли на фоне расследования о коррупции

Европарламент прекратил полномочия зампреда Евы Кайли на фоне расследования о коррупции

Назначен новый глава МИД Белоруссии

Экс-президента Монголии и других политиков подозревают в причастности к хищению угля

Экс-президента Монголии и других политиков подозревают в причастности к хищению угля

Британия добавила в санкционные списки 12 высокопоставленных военных РФ

Британия добавила в санкционные списки 12 высокопоставленных военных РФ

Глава обанкротившейся криптовалютной биржи FTX задержан на Багамах

Глава обанкротившейся криптовалютной биржи FTX задержан на Багамах

Что случилось этой ночью: вторник, 13 декабря

Хакеры группы LockBit совершили кибератаку на департамент финансов Калифорнии

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });