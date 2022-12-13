Большинство республиканцев предпочитает Десантиса на пост кандидата в президенты США

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Большинство сторонников Республиканской партии хотели бы видеть кандидатом на пост президента США на выборах в 2024 году губернатора Флориды Рона Десантиса, а не бывшего президента Дональда Трампа, свидетельствует опрос USA TODAY/Suffolk University Poll.

По данным опроса, 56% сторонников Республиканской партии и тех, кто склоняется к ней, хотели бы видеть своим кандидатом Десантиса, тогда как за Трампа высказались только 33%. При этом 61% опрошенных заявил, что хотел бы видеть кандидата, который продолжит политику Трампа, и только 31% желает видеть именно возвращение к власти бывшего президента.

Также рейтинг одобрения Трампа сторонниками Республиканской партии опустился до 64%, тогда как в октябре, до промежуточных выборов в Конгресс, он составлял 75%.

После ноябрьских промежуточных выборов в США, которые прошли не так удачно, как рассчитывали некоторые республиканцы, американские СМИ писали, что многие в партии отвернулись от Трампа и теперь считают Десантиса наиболее удачным кандидатом на пост президента. Кандидаты в Сенат и Палату представителей США, которых поддерживал Трамп, потерпели неудачу, тогда как Десантис одержал уверенную победу и был переизбран на пост губернатора.

В опросе приняли участие 1 тыс. зарегистрированных избирателей, он проходил с 7 по 11 декабря.