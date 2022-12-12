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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:01

Согласно опросу Большинство граждан США выступают против переизбрания Байдена

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Большинство американцев не хотят, чтобы президент Джо Байден баллотировался на второй срок в 2024 году, свидетельствуют данные общеамериканского экономического опроса CNBC.

Согласно результатам опроса, 70% респондентов не хотят, чтобы Байден баллотировался на второй срок. Среди основных причин они назвали его возраст.

При этом 19% опрошенных готовы поддержать нынешнего президента.

В то же время 61% респондентов высказались против переизбрания экс-президента Дональда Трампа.

Тем временем 30% опрошенных считают, что он должен баллотироваться.

В ноябре экс-президент США Дональд Трамп объявил, что выдвигает свою кандидатуру на президентский пост на выборах 2024 года.

Западные СМИ ранее писали, что после промежуточных выборов в США, которые прошли не так удачно, как рассчитывали некоторые республиканцы, многие в партии отвернулись от Трампа и теперь считают губернатора Флориды Рона ДеСантиса наиболее удачным кандидатом на пост президента. Кандидаты в Сенат и Палату представителей США, которых поддерживал Трамп, потерпели неудачу, тогда как ДеСантис одержал уверенную победу и был переизбран на пост губернатора.

Между тем, президент США Джо Байден заявил, что планирует в начале следующего года окончательно определиться, будет ли баллотироваться на второй срок.

Всеамериканский экономический опрос CNBC проводился с 26 по 30 ноября, в нем принял участие в общей сложности 801 респондент. Погрешность опроса составила 3,5 процентных пункта.

США Джо Байден
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