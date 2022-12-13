Украине пообещали около миллиарда евро помощи на международной конференции в Париже

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Представители десятков стран и международных организаций, принявших участие в международной конференции в Париже, пообещали выделить около 1 млрд евро для помощи Украине, сообщают французские СМИ.

В общей сложности в конференции приняли участие около 70 делегаций разных стран и организаций. На встрече была учреждена система координации международной помощи, которая будет работать этой зимой. Как отмечают французские СМИ, специальная система позволит Украине сообщать о своих потребностях для помощи гражданскому населению, а страны-доноры смогут координировать ответные шаги.

На конференции выступили представители делегаций ряда стран, в том числе Швеции. Она пообещала со своей стороны увеличить поддержку Украине и выделить 55 млн евро на гуманитарную помощь и восстановление школ, больниц и энергетической инфраструктуры. Организатором конференции стал президент Франции Эммануэль Макрон.