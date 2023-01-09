Зампред Еврокомиссии обсудит в Киеве план восстановления Украины

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Находящийся в понедельник в Киеве исполнительный заместитель председателя Европейской комиссии (ЕК) Франс Тиммерманс должен обсудить с представителями украинского правительства план восстановления страны, сообщила в Брюсселе пресс-служба ЕК.

В коммюнике Еврокомиссии говорится, что Тиммерманс "обсудит, в частности, конкретную поддержку энергетического сектора и энергоснабжения, а также план правительства по восстановлению Украины".

Согласно сообщению ЕК, в программе зампреда Еврокомиссии встреча с президентом Владимиром Зеленским и различными представителями правительства, "чтобы обсудить положение дел в стране и неотложные потребности на местах".

Помимо встречи с Зеленским, запланированы переговоры с премьер-министром Денисом Шмыгалем, заместителем премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольгой Стефанишиной, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и другими высокопоставленными чиновниками.

"ЕС поддерживает восстановление Украины на основе целей европейского "зеленого курса" в свете ее пути к членству в ЕС, а также будущей конкурентоспособности ее экономики, ставя развитие возобновляемых источников энергии и (энергетический) переход в самый центр планов восстановления страны", - сказано в документе ЕК.