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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:58

Большинство стоявших в очереди танкеров прошли через проливы Босфор и Дарданеллы

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Турецкие власти заявляют, что 19 из 26 танкеров, образовавших очередь для прохождения через проливы Босфор и Дарданеллы, уже продолжили движение, пишет газета Financial Times.

По ее данным, по проливам прошли те танкеры, чьи владельцы предоставили необходимые документы.

В последнюю неделю в районе Босфора и Дарданелл образовываются очереди из танкеров. В это время года из-за короткого светового дня и плохой погоды танкерам часто по несколько дней приходится ждать разрешения на проход через проливы. Однако также тормозит прохождение танкеров через проливы необходимость предоставить подтверждение страхового статуса.

В конце ноября Анкара объявила, что проходящие по проливам танкеры, причем – не только с российской нефтью, должны будут предоставить письма от страховых компаний, гарантирующие страховое покрытие в турецких водах.

Турция
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