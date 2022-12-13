Страховщики и власти Турции сняли разногласия по правилам прохода судов через проливы

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Министерство транспорта Турции и страховые компании сняли разногласия по новым правилам прохождения танкеров через проливы Босфор и Дарданеллы, говорится в заявлении ведомства. По его данным, в очереди остаются всего несколько судов, не предоставивших необходимое страховое подтверждение.

Всего после вступления в силу новых правил для прохода через проливы Турции к ее берегам прибыли 26 судов, из которых 22 танкера предоставили необходимые документы, 19 уже прошли через турецкие воды.

"Только четыре корабля, включая только что прибывшие в Босфор, должны предоставить подтверждающие письма", - говорится в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что в Мраморном и Эгейском морях в настоящее время нет танкеров, не предоставивших страховые документы.

Минтранс Турции сообщил о проведении переговоров с заинтересованными сторонами в связи с возникновением спорной ситуации с прохождением танкеров. "Мы провели переговоры, которые завершились принятием наших новых правил, которые защитят турецкие проливы, и тем, что морская торговля возобновится в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Газета Financial Times также приводит заявление норвежской Gard, являющейся одним из 13 членов международного клуба взаимного страхования: "После тесного взаимодействия между клубом и правительством Турции было достигнуто соглашение, позволяющее судам, перевозящим сырую нефть, продолжать свои рейсы через контролируемые Турцией воды".

Как сообщалось, 8 декабря турецкое министерство транспорта объявило, что Турция хочет вывести из Мраморного моря суда, которые ждут разрешения на проход через пролив Дарданеллы и при этом не имеют документов с подтверждением страхового статуса. При этом западные официальные лица возлагали на турецкие власти ответственность за то, что около 20 танкеров "застряли" возле проливов Босфор и Дарданеллы с нефтью из Казахстана, добытой Chevron и ExxonMobil, писала FT.

В конце ноября Анкара объявила, что проходящие по проливам танкеры, причем не только с российской нефтью, должны будут предоставить письма от страховых компаний, гарантирующие страховое покрытие в турецких водах. Такие меры Анкара приняла в связи с решением G7, ЕС и Австралии разрешать страховать суда, перевозящие российскую нефть, только в том случае, если нефть на борту покупается по цене $60 за баррель или ниже.

В это время года из-за короткого светового дня и плохой погоды танкерам часто по несколько дней приходится ждать разрешения на проход через проливы. Однако необходимость предоставить подтверждение страхового статуса тормозит прохождение через проливы еще больше.