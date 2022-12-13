Парламент Венгрии рассмотрит присоединение Швеции и Финляндии к НАТО не ранее 20 февраля

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Депутаты парламента Венгрии приступят к рассмотрению вопроса о ратификации присоединения Финляндии и Швеции к НАТО не раньше 20 февраля 2023 года. Об этом сообщает во вторник агентство EFE со ссылкой на венгерские власти.

По словам руководителя канцелярии премьера Гергели Гуляша, 20 февраля возобновляет работу парламент, и потому именно тогда станет возможным провести ратификацию.

По его словам, обсуждение данной темы в парламенте не займет много времени, а большинство депутатов, скорее всего, на голосовании поддержат включение Швеции и Финляндии в НАТО.

Ранее власти Венгрии заявляли, что рассчитывают завершить процесс ратификации в начале февраля 2023 года.

Все страны НАТО, кроме Турции и Венгрии, уже завершили ратификацию вступления в альянс двух скандинавских стран.