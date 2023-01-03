Макрон и Кристерссон обсудили помощь Украине и перспективу вступления Швеции в НАТО

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон принял во вторник в Париже премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона, с которым провел переговоры в ходе рабочего обеда, сообщил Елисейский дворец.

"Эта встреча состоялась в то время, как Швеция возглавила с 1 января 2023 года председательство Совета Европейского союза", - говорится в коммюнике президентской канцелярии.

В документе, в частности, отмечается, что беседа двух руководителей затрагивала действия ЕС в связи с российской спецоперацией на Украине и ее "последствиями для Европы и остального мира". Стороны также обсуждали процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

Макрон и Кристерссон, сообщает в свою очередь газета Le Figaro, подтвердили "европейскую решимость поддерживать Украину". "Украинцы как никогда нуждаются в нашей поддержке", - приводит издание слова французского президента.

Макрон также подтвердил свое ожидание вступления в НАТО Швеции и Финляндии. Он выразил пожелание, чтобы это произошло "как можно скорее". "Вы можете рассчитывать на поддержку и солидарность Франции", - сказал Макрон.