В ЕС выразили обеспокоенность ситуацией вокруг Лачинского коридора

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Европейский союз готов приложить усилия для решения проблем между Арменией и Азербайджаном путем диалога.

"Европейский Союз с серьезной обеспокоенностью следит за различными событиями вокруг Лачинского коридора с начала декабря. ЕС призывает власти Азербайджана обеспечить свободу и безопасность передвижения по коридору в соответствии с трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года. Ограничения такой свободы передвижения причиняют значительный дискомфорт местному населению и вызывают гуманитарные опасения", - говорится в заявлении пресс-секретаря внешнеполитической службы ЕС Петера Стано.

По его словам, "другие проблемы могут и должны решаться посредством диалога и консультаций с заинтересованными сторонами".

"ЕС вновь призывает к сдержанности и готов внести свой вклад в вышеупомянутые усилия", - отметил Стано.

Ранее во вторник в опубликованном бюллетене Минобороны РФ о деятельности российских миротворцев в зоне нагорно-карабахского конфликта сообщалось, что командование российского миротворческого контингента ведет переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского автомобильного транспорта по дорожному направлению Степанакерт - Горис.

В нем подчеркивается, что 12 декабря эта автомобильная дорога была заблокирована азербайджанской стороной.

С 12 декабря экоактивисты и представители НПО Азербайджана осуществляют акцию на автодороге Шуша-Ханкенди в Карабахском регионе страны с требованием прекратить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых в регионе.

В начале декабря Минэкологии Азербайджана сообщало, что специалисты направлены в Карабах для расследования фактов незаконной эксплуатации природных ресурсов. В Баку заявляли, что этому предшествовали переговоры между властями республики и командующим российским миротворческим контингентом Андреем Волковым.

10 декабря в совместном заявлении министерства экономики и министерства экологии и природных ресурсов страны говорилось, что в ходе работ планировались осмотр месторождений полезных ископаемых, в частности, золоторудного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли, проведение мониторинга по различным направлениям, организация кадастрового учета имущества, оценка потенциального ущерба и рисков для окружающей среды, источников подземных и поверхностных вод. В тот же день в министерстве экономики Азербайджана сообщили о срыве мониторинга после, как они утверждают, организованной провокации.

11 декабря Баку направил ноту Москве, призвав российскую сторону обеспечить в соответствии с достигнутыми договоренностями беспрепятственный доступ представителей Азербайджана к месторождениям полезных ископаемых в Карабахском регионе страны для проведения соответствующего мониторинга, сообщил спикер азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде.

Ранее и.о. главы МИД непризнанной Нагорно-Карабахской республики Давид Бабаян заявил, что Нагорный Карабах находится в тотальной блокаде.