В непризнанной НКР ограничили право свободного передвижения и запретили забастовки

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян в связи с возникшей в результате блокирования Азербайджаном автомобильной дороги в Армению ситуацией подписал указ о мерах, реализуемых в условиях военного положения: на рабочий режим переведены объекты особого назначения, ограничено право свободного передвижения, право на свободу собраний, запрещены забастовки, сообщает пресс-служба главы НКР.

Создан оперативный штаб, начальником которого назначен госминистр Рубен Варданян.

"Правительству поручено в короткие сроки установить особый порядок продажи, приобретения и оборота продуктов питания, медикаментов и товаров первой необходимости", - отмечается в сообщении.

Ранее в среду в непризнанной НКР заявили о нехватке энергоносителей в результате перекрытия дороги, связывающей Карабах с Арменией, и прекращения азербайджанской стороной газоснабжения. "В Республике Арцах (армянское название Нагорного Карабаха - ИФ) образовалась нехватка бензина, дизтоплива, жидкого и сжиженного газа. Правительство договорилось с хозяйствующими субъектами о переходе на режим экономии", - заявил единый информационный центр НКР.

По сообщениям азербайджанских СМИ, в блокаде дороги участвуют до 1 тыс. человек. Участники акции скандируют лозунги в защиту территориальной целостности Азербайджана и против незаконной эксплуатации природных ресурсов в Карабахе. Они готовы продолжать акцию до тех пор, пока на переговоры с ними не приедет командующий российскими миротворческими силами генерал-майор Андрей Волков.

11 декабря Баку направил ноту Москве, призвав российскую сторону обеспечить в соответствии с достигнутыми договоренностями беспрепятственный доступ представителей Азербайджана к месторождениям полезных ископаемых в Карабахском регионе для проведения соответствующего мониторинга.

12 декабря премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил о важности обеспечения бесперебойной связи по Лачинскому коридору между Арменией и Нагорным Карабахом.

13 декабря МИД Армении заявил, что закрытие Азербайджаном Лачинского коридора может привести к гуманитарной катастрофе. В заявлении отмечалось, что Баку преследует цель "отрезать Нагорный Карабах от Армении и от всего внешнего мира".

В тот же день в Степанакерте заявили о перекрытии Азербайджаном газоснабжения Нагорного Карабаха.