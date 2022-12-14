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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:58

В Парижском регионе из-за снегопада отменили более 20% авиарейсов

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Значительное количество авиарейсов в аэропортах "Орли" и "Руасси" отменили из-за снегопадов в Парижском регионе (Иль-де-Франс), сообщает BFMTV.

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"В то время как в Иль-де-Франс ожидается снегопад, воздушное движение в парижских аэропортах в среду будет сильно нарушено", - приводит BFMTV сообщение Главного управления гражданской авиации Франции.

В аэропорту "Руасси" отменены 20% рейсов, в "Орли" - 25% рейсов.

Кроме того, власти региона Иль-де-Франс попросили жителей по возможности ограничить перемещение в среду и поработать из дома из-за неблагоприятных погодных условий.

Париж Франция
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