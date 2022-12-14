Аэропорты Москвы задержали 44 рейса и отменили 9

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - В столичном регионе с вечера среды продолжается снегопад. По данным сервиса "Яндекс.Расписание", в аэропортах Москвы задержаны 44 рейса, еще девять отменены.

В "Домодедово" задержано 26 рейсов и четыре отменено, еще девять рейсов задержано и четыре отменено во "Внуково", а в "Шереметьево" задержано 9 рейсов и один отменен.

Городской Департамент транспорта сообщил, что на 8:26 утра на дорогах образовались пробки в 9 баллов, что много для утреннего часа пик. Ситуацию на дорогах осложняют низкие скорости, гололедица, мелкие ДТП и местами - строительные работы. Чиновники призвали автомобилистов пересесть на общественный транспорт.

Причерноморский циклон принес в столичный регион сильные осадки и похолодание, ночью в городе выпало 11 мм осадков в виде снега, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы.

"Прирост осадков за ночь в Москве составил около 20% месячной нормы. Температура воздуха к 6:00 опустилась до минус 5 градусов", - сказал представитель метеобюро.

По предварительным оценкам метеобюро, с субботы в Москве выпало уже 52 мм осадков - более 90% месячной нормы. Ожидается, что снегопад прекратится после полудня, а в ночь на четверг в столичном регионе подморозит до минус 10 градусов.