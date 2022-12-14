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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:58

НАТО намерено усилить оборону от беспилотников, крылатых и гиперзвуковых ракет

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Командование НАТО рассматривает варианты того, как укрепить противовоздушную и противоракетную оборону альянса от беспилотников, крылатых и гиперзвуковых ракет, сообщает Bloomberg со ссылкой на заместителя главы Объединённого авиационного командования Джонни Стрингера.

"НАТО обдумывает то, как нарастить противовоздушную и противоракетную оборону для борьбы с такими угрозами, как доступные в продаже беспилотники и крылатые ракеты", - отмечает агентство.

Стрингер отметил рост за последнее десятилетие угроз для НАТО, включая возможность как для стран, так и для террористических групп превращать тысячи БПЛА в оружие. Он добавил, что альянсу необходимо обратить внимание на целый ряд элементов ПВО и ПРО - от радаров и совместных систем раннего оповещения до зенитных ракет.

В октябре 15 стран НАТО, включая Германию, Великобританию и Нидерланды, запустили проект European Sky Shield по совместному приобретению оборудования и ракет для создания европейской системы противовоздушной обороны, которая защищала бы небо над большей частью Европы от крылатых и баллистических ракет, а также БПЛА.

НАТО
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