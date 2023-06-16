В НАТО договорились о внедрении ротационной модели ПВО на восточном фланге

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Министры обороны стран НАТО в пятницу в Брюсселе обсудили тему сдерживания и обороны альянса в рамках подготовки к июльскому саммиту в Вильнюсе, а также согласовали ротационную модель противовоздушной обороны.

"Основная цель Вильнюского саммита - показать, что НАТО постоянно движется к усилению оборонной позиции (...) Альянс достиг договоренности об усилении противовоздушной обороны, что означает ротацию подразделений противовоздушной обороны на восточном крыле НАТО", - заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

"В настоящее время Эстония имеет испанские системы противовоздушной обороны NASAMS на основе двустороннего соглашения, и в соответствии с новой моделью мы можем начать планировать следующие ротации", - сказал министр.

Со своей стороны, глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что "данная модель устанавливает принципы, по которым страны смогут размещать средства ПВО и авиации наземного базирования, начиная с восточной окраины НАТО". "Это обеспечит более быстрый переход к противовоздушной обороне, повысит боеготовность и слаженность военно-воздушных сил", - сказал Анушаускас, которого цитирует пресс-служба Минобороны Литвы.

"Вместе с Латвией и Эстонией мы создали в регионе большие взаимосвязанные воздушные пространства, которые можем активировать в течение нескольких часов для обучения военной авиации или других целей", - добавил Анушаускас.

Министры обороны стран НАТО также обсудили региональные оборонные планы, утверждение которых приведет к изменениям в сторону усиления обороны. "Поскольку планы, силы и возможности НАТО должны обеспечивать защиту каждого сантиметра территории альянса с самого начала конфликта, планы региональной обороны НАТО должны быть подтверждены (на саммите альянса - ИФ) в Вильнюсе, чтобы совместно отрабатывать оборону от нападения России", - заявил министр обороны Эстонии.

По данным Минобороны Литвы, на встрече в Брюсселе обсуждался план увеличения объемов производства и запасов боеприпасов и вооружений, который предполагается утвердить на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе.