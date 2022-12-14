Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:58

США создали подразделение Космических сил в Южной Корее

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Командование США в среду объявило о формировании подразделения Космических сил в Южной Корее, которое станет частью американского контингента в этой стране, сообщает "Рёнхап".

"Начало работы космических сил США в Южной Корее (...) увеличивает наши возможности по защите родины, они должны гарантировать мир и безопасность на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии", - заявил командующий контингентом генерал Пол Лакамера.

"Рёнхап" напоминает, что подразделение находится в введении командования космических сил США в Индо-Тихоокеанском регионе, созданном в ноябре.

"С учетом растущей угрозы со стороны Китая зона ответственности командования в Индо-Тихоокеанском регионе является для нас важнейшим приоритетом. Формирование командования в Южной Корее подчеркивает нашу неизменную приверженность задаче обеспечить свободу Индо-Тихоокеанского региона", - отметил генерал.

По мнению наблюдателей, в задачи нового американского подразделения входит отслеживание пусков ракет КНДР и другие аналогичные задачи, направленные на укрепление сдерживающего потенциала альянса США и Южной Кореи.

Ранее ВВС Южной Кореи сформировали собственное подразделение для операций, связанных с космическим пространством.

Космические силы США были созданы в декабре 2019 года с миссией "защищать интересы США в космосе", а также "проводить космические операции".

США Южная Корея
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Чистый убыток TUI в 2022 фингоду сократился в девять раз

Что случилось этой ночью: среда, 14 декабря

США высказались против возвращения сербских сил на север Косово

США высказались против возвращения сербских сил на север Косово

США уже на этой неделе могут объявить о решении передать Украине ЗРК Patriot

Полеты со стратегической авиабазы США временно прекращены из-за аварии B-2

Полеты со стратегической авиабазы США временно прекращены из-за аварии B-2

Что произошло за день: вторник, 13 декабря

Большинство стоявших в очереди танкеров прошли через проливы Босфор и Дарданеллы

РФ планирует поставить Индии десять ракетных двигателей РД-191 в 2024-2029 годах

Европарламент прекратил полномочия зампреда Евы Кайли на фоне расследования о коррупции

Европарламент прекратил полномочия зампреда Евы Кайли на фоне расследования о коррупции
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });