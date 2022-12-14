США создали подразделение Космических сил в Южной Корее

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Командование США в среду объявило о формировании подразделения Космических сил в Южной Корее, которое станет частью американского контингента в этой стране, сообщает "Рёнхап".

"Начало работы космических сил США в Южной Корее (...) увеличивает наши возможности по защите родины, они должны гарантировать мир и безопасность на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии", - заявил командующий контингентом генерал Пол Лакамера.

"Рёнхап" напоминает, что подразделение находится в введении командования космических сил США в Индо-Тихоокеанском регионе, созданном в ноябре.

"С учетом растущей угрозы со стороны Китая зона ответственности командования в Индо-Тихоокеанском регионе является для нас важнейшим приоритетом. Формирование командования в Южной Корее подчеркивает нашу неизменную приверженность задаче обеспечить свободу Индо-Тихоокеанского региона", - отметил генерал.

По мнению наблюдателей, в задачи нового американского подразделения входит отслеживание пусков ракет КНДР и другие аналогичные задачи, направленные на укрепление сдерживающего потенциала альянса США и Южной Кореи.

Ранее ВВС Южной Кореи сформировали собственное подразделение для операций, связанных с космическим пространством.

Космические силы США были созданы в декабре 2019 года с миссией "защищать интересы США в космосе", а также "проводить космические операции".