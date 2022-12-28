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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:07

Южная Корея увеличит расходы на оборону в 2023-2027 годах

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Власти Южной Кореи в 2023 - 2027 годы намерены увеличивать расходы на оборону, укреплять противовоздушную оборону для противодействия растущим ядерным и ракетным угрозам со стороны КНДР, сообщило "Ренхап" со ссылкой на опубликованный план Минобороны страны. Документ предстоит утвердить парламенту.

По этому плану расходы на оборону в ближайшие пять лет будут увеличиваться в среднем на 6,8% за год.

Министерство хотело бы потратить в 2023 - 2027 годы порядка $261 млрд, причем треть этой суммы пошла бы на усиление военного потенциала страны. Годовой оборонный бюджет должен вырасти примерно с $43 млрд в этом году до $59,9 млрд в 2027 году.

Для противодействия угрозам от КНДР в Минобороны рассчитывают на силы сдерживания в составе трех компонентов: на возможность парализовать северокорейское руководство в случае конфликта, способность наносить превентивные удары по противнику, а также на противовоздушную и противоракетную оборону. Также в рамках этой схемы Сеул хочет получить дополнительные "самолеты-невидимки", ракеты класса "земля-земля" для уничтожения вражеских целей, спрятанных под землей, и подводные лодки, вооруженные баллистическими ракетами.

С целью усовершенствовать ПРО Южная Корея хочет разместить системы раннего обнаружения баллистических ракет и дополнительные радары на эсминцы, оснащенные системой противоракетной обороны Aegis. Минобороны развернет зенитные ракеты Cheongung II, комплексы противоракетной обороны L-SAM, а к 2026 году ведомство хотело бы получить ключевые технологии для создания комплексов LAMD, предназначенных для борьбы с низколетящими ракетами.

Военные также будут развивать средства борьбы с беспилотниками, включая лазерное оружие, надеются запустить новые разведывательные спутники и осваивать боевые системы с использованием технологий искусственного интеллекта.

Численность военных на действительной службе будут поддерживать на уровне в 500 тысяч человек. В начале 2018 года это число составляло 618 тысяч человек, но затем сократилось из-за нехватки персонала, вызванной низким уровнем рождаемости в стране.

Южная Корея Минобороны КНДР Cheongung II LAMD
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