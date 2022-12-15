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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

Сенат США поддержал запрет использования TikTok на правительственных устройствах

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Сенат США в среду единогласно одобрил законопроект, запрещающий использование соцсети TikTok на телефонах и электронных устройствах федерального правительства, сообщает The Hill.

"Закон о запрете TikTok на правительственных устройствах", представленный сенатором-республиканцем Джошем Хоули, поддержали все члены сената.

"TikTok - это троянский конь Коммунистической партии Китая. Это серьезная угроза безопасности для Соединенных Штатов. (...)Штаты по всей территории США запрещают TikTok на правительственных устройствах. Пришло время Джо Байдену и демократам помочь сделать то же самое", - цитирует издание заявление Хоули.

Теперь законопроект должен поступить на голосование в палату представителей, а затем на подпись президенту США Джо Байдену.

Отмечается, что в целом тринадцать штатов США приняли меры против TikTok, который принадлежит компании ByteDance, базирующейся в Китае.

По мнению американских властей, приложение TikTok может использоваться правительством Китая для сбора данных пользователей США.

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