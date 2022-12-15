Что случилось этой ночью: четверг, 15 декабря

Пожар в Иркутской области, Франция прошла в финал ЧМ, на МКС произошла разгерметизация

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших у утру:

- На нефтезаводе в Иркутской области на площади 2,5 тыс кв. м. произошел пожар. Два человека погибли, и четверо пострадали.

- Франция победила Марокко и в финале ЧМ сыграет с Аргентиной. Французы выиграли у команды Марокко в полуфинале чемпионата мира со счетом 2:0

- Выход космонавтов с борта МКС по российской программе отменен по техническим причинам. Запланированный на четверг выход перенесли из-за разгерметизации корабля.

- Сенат США поддержал запрет использования TikTok на правительственных устройствах. Закон, представленный сенатором-республиканцем Джошем Хоули, поддержали все члены сената.

- Минцифры выступило против запрета на удаленную работу айтишников, уехавших за границу. В министерстве полагают, что может привести к снижению темпов развития цифровых платформ.

- Канада возвращает санкции в отношении турбин "Северного потока". Об этом объявили глава МИД Мелани Жоли и министр природных ресурсов Джонатан Уильямс.