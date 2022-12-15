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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

Выход космонавтов с борта МКС по российской программе отменен по техническим причинам

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Выход в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) российских космонавтов отменён по техническим причинам, сказали в пресс-службе "Роскосмоса".

"Выход космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина с борта Международной космической станции по российской программе отменен по техническим причинам", - говорится в сообщении.

Ранее в четверг Центр управления полетами (ЦУП) принял решение прекратить работы по выходу космонавтов в открытый космос в связи с разгерметизацией внешнего контура системы охлаждения корабля "Союз", пристыкованного к МКС.

"Корабль внутри герметичен, на станции тоже полный порядок", - сообщили в ЦУП.

Космонавты Прокопьев и Петелин в четверг должны были выйти в открытый космос с борта МКС для проведения работ, в ходе которых планировали впервые задействовать европейский манипулятор ERA.

Это второй подряд перенос работ в открытом космосе по российской программе. 25 ноября Прокопьев и Петелин не смогли выполнить работу из-за нештатного функционирования насосов в системе охлаждения одного из скафандров.

Роскосмос МКС
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