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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

Экипажу МКС ничего не угрожает после выявленной утечки охлаждающей жидкости на корабле "Союз МС-22"

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Наземные специалисты оценивают последствия утечки охлаждающей жидкости, обнаруженной на корабле "Союз МС-22", экипажу Международной космической станции ничего не угрожает, сообщили в NASA.

"Диспетчеры миссии оценивают последствия утечки охлаждающей жидкости, обнаруженной на корабле "Союз МС-22"", - говорится в сообщении МКС в соцсети, который ведет NASA.

"Космическая станция находится в хорошем состоянии, экипаж 68-й экспедиции в безопасности", - сообщили в NASA.

Ранее в четверг в "Роскосмосе" сообщили об отмене выхода в открытый космос с борта МКС российских космонавтов по техническим причинам.

Как стало известно из переговоров МКС с Землей, Центр управления полетами (ЦУП) принял решение прекратить работы по выходу космонавтов в открытый космос в связи с разгерметизацией внешнего контура системы охлаждения корабля "Союз", пристыкованного к станции.

"Корабль внутри герметичен, на станции тоже полный порядок", - сообщили в ЦУП.

Космонавты Прокопьев и Петелин в четверг должны были выйти в открытый космос с борта МКС для проведения работ, в ходе которых планировали впервые задействовать европейский манипулятор ERA.

Это второй подряд перенос работ в открытом космосе по российской программе. 25 ноября космонавты не смогли выполнить работу из-за нештатного функционирования насосов в системе охлаждения одного из скафандров.

МКС NASA
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