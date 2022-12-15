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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:41

Выход в открытый космос отменен из-за сигнала системы диагностики с корабля "Союз МС-22"

Выход в открытый космос отменен из-за сигнала системы диагностики с корабля "Союз МС-22"
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Выход космонавтов в открытый космос был отменен после срабатывания сигнала на корабле "Союз МС-22", создается комиссия для анализа технических проблем, сообщили в "Роскосмосе".

"Выполнение программы ВКД-56 было прервано по техническим причинам. До начала процедуры открытия выходного люка по докладу экипажа поступила информация о срабатывании сигнализатора одной из систем диагностики корабля Союз МС-22", - сообщили в пресс-службе госкорпорации в четверг.

"Для анализа причин произошедшего работает комиссия, по итогам её работы будут приняты решения по дальнейшим действиям специалистов на Земле и экипажа российского сегмента Международной космической станции", - сообщили в "Роскосмосе".

Ранее в четверг в "Роскосмосе" сообщили об отмене выхода в открытый космос с борта МКС российских космонавтов по техническим причинам. Как стало известно из переговоров МКС с Землей, Центр управления полетами (ЦУП) принял решение прекратить работы по выходу космонавтов в открытый космос в связи с разгерметизацией внешнего контура системы охлаждения корабля "Союз", пристыкованного к станции.

"Корабль внутри герметичен, на станции тоже полный порядок", - сказали в ЦУП.

По данным НАСА, наземные специалисты оценивают последствия утечки охлаждающей жидкости, обнаруженной на корабле "Союз МС-22", экипажу МКС ничего не угрожает.

Космонавты Прокопьев и Петелин в четверг должны были выйти в открытый космос с борта МКС для проведения работ, в ходе которых планировали впервые задействовать европейский манипулятор ERA.

Это второй подряд перенос работ в открытом космосе по российской программе. 25 ноября космонавты не смогли выполнить работу из-за нештатного функционирования насосов в системе охлаждения одного из скафандров.

Роскосмос МКС
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