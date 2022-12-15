Уолл-стрит снизилась на итогах заседания Федрезерва и речи Пауэлла

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили в минусе торги в среду после того, как Федеральная резервная система ожидаемо повысила ключевую ставку и сигнализировала о её дальнейших подъемах.

Федрезерв повысил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 50 базисных пунктов, до 4,25-4,5% годовых. Решение было принято единогласно и совпало с прогнозами большинства экономистов и аналитиков, а уровень ставки достиг максимума с 2007 года.

Глава ФРС Джером Пауэлл в своей речи по итогам заседания заявил, что Центробанк будет придерживаться курса на ужесточение денежно-кредитной политики до тех пор, пока не достигнет цели по возвращению инфляции на целевой уровень 2%. В ноябре инфляция составляла 7,1%.

Американский Центробанк не намерен приступать к снижению ставок до тех пор, пока не будет уверен в замедлении инфляции до целевых значений, сказал Пауэлл.

Обнародованный медианный прогноз руководителей Федрезерва также указал на то, что члены Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) не ожидают снижения ставки в течение 2023 года. Медианный прогноз предусматривает, что ставка на конец следующего года достигнет 5,1%, то есть целевой диапазон ставки по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) будет находиться на уровне 5-5,25%.

Риторику Пауэлла и прогноз руководителей ФРС рынок воспринял как ястребиные сигналы, отреагировав на них снижением.

Прогноз для финального уровня ставки "оказался значительно выше, чем заложенные в текущие котировки ожидания рынка", отметил старший экономист Comerica Bank Билл Адамс. Он констатировал, что большинство руководителей Федрезерва считают обоснованным повышение ставки еще на 75 б.п. в течение 2023 года и сохранение стоимости заимствований на этом уровне до конца года.

Также участники рынка следили за корпоративными новостями.

Акции Delta Air Lines подорожали по итогам торгов на 2,7% после того, как одна из крупнейших авиакомпаний США улучшила прогноз скорректированной прибыли на четвертый квартал текущего года на фоне устойчиво высокого спроса на авиаперевозки.

Цена бумаг фармкомпании Moderna Inc. поднялась на 5,8% благодаря позитивным результатам клинических испытаний разработанной компанией вакцины против рака в сочетании с препаратом Keytruda, производимым Merck & Co., при лечении меланомы.

Бумаги американского производителя электромобилей Tesla продолжили дешеветь, снизившись на 2,6% после падения на 4,1% днем ранее. С конца сентября цена акций Tesla опустилась почти на 40%.

Капитализация Charter Communications Inc. рухнула на 16,4% после того, как один из крупнейших в США операторов кабельного телевидения представил трехлетний план, предусматривающий расходы в размере $10,7 млрд в следующем году, что на $1 млрд превысило прогнозы аналитиков.

Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 142,29 пункта (0,42%) и составил 33966,35 пункта.

Лидерами снижения среди компонентов индекса стали бумаги Goldman Sachs Group и American Express Co., подешевевшие на 2,3%. Самый внушительный рост продемонстрировали акции Merck - на 1,3%.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 24,33 пункта (0,61%) - до 3995,32 пункта.

Nasdaq Composite потерял 85,93 пункта (0,76%) и составил 11170,89 пункта.