Пауэлл заявил, что Федрезерв будет повышать ставки, пока не достигнет цели

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) твердо намерена вернуть инфляцию к целевому уровню в 2% и будет придерживаться курса на ужесточение денежно-кредитной политики до тех пор, пока не достигнет цели, заявил председатель американского ЦБ Джером Пауэлл.

Таким образом, денежно-кредитная политика (ДКП) останется ограничительной в течение некоторого времени, сказал Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам завершившегося в среду заседания ФРС.

Американский центробанк не намерен приступать к снижению ставок до тех пор, пока не будет уверен в замедлении инфляции до целевых 2%, сказал Пауэлл. Пока для этого явно недостаточно данных, подчеркнул он.

Накануне стало известно, что инфляция в США в ноябре опустилась до 7,1% с 7,7% месяцем ранее. Глава Федрезерва поприветствовал такое резкое замедление инфляции, но отметил, что она остается очень высокой. В частности, общий показатель снизился главным образом благодаря замедлению роста цен на энергоносители, а остальные компоненты индекса потребительских цен продолжают оказывать инфляционное давление, и для его устранения потребуется время.

Обнародованный ранее медианный прогноз руководителей Федрезерва также указал на то, что члены Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) не ожидают снижения ставки в течение 2023 года. Медианный прогноз предусматривает, что ставка на конец следующего года достигнет 5,1%, то есть целевой диапазон ставки по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) будет находиться на уровне 5-5,25%.

В среду Федрезерв повысил диапазон ставки на 50 базисных пунктов - до 4,25-4,5%. То есть прогноз предусматривает подъем ставки на 75 б.п. в течение следующего года.

По словам Пауэлла, текущая денежно-кредитная политика пока недостаточно ограничительная, однако эффект от её ужесточения экономика ощутит с некоторым опозданием. Поэтому он отметил, что темпы повышения ставки более не имеют определяющего значения, а решения о подъеме ставки будут приниматься на каждом конкретном заседании в зависимости от поступающих статданных.

В то же время глава Федрезерва в ответ на вопросы журналистов сказал, что переход к более медленному повышению ставок является оправданным. Он отметил, что даже подъем на 50 б.п. после четырех подряд повышений на 75 б.п. является сравнительно быстрым, поскольку традиционно ФРС меняет ставки шагами по 25 б.п.

Пауэлл не стал отказываться от своих слов о том, что экономика США все еще может избежать жесткой рецессии, несмотря на ужесточение ДКП, которое оказывает давление на рынок труда и экономику в целом. Глава ЦБ признал, что своими действиями Федрезерв создает трудности для потребителей, но "еще большие трудности возникли бы, если бы мы ничего не делали", добавил он.