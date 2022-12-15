Рост экспорта Японии в ноябре замедлился до минимума с июля, импорта – до минимума с апреля

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Объем японского экспорта в ноябре увеличился на 20% относительно того же месяца прошлого года и достиг 8,837 трлн иен (около $65 млрд), свидетельствуют данные министерства финансов страны.

Подъем показателя продолжается уже 21 месяц подряд. При этом темпы роста замедлились по сравнению с 25,3% в октябре и стали минимальными с июля.

Аналитики в среднем ожидали повышения экспорта в прошлом месяце на 19,8%, по данным Trading Economics.

Экспорт транспортного оборудования подскочил на 33,9%, в том числе автомобилей – на 39,4%. Поставки машиностроительного оборудования выросли на 18,9%, оборудования для выпуска чипов – на 3,7%. Экспорт химической продукции увеличился на 9,9%, промышленных товаров – на 13,5%, железной руды и стали – на 11%, цветных металлов – на 17,6%.

Экспорт в США в минувшем месяце вырос на 32,5%, в Китай - на 3,5%, в Гонконг - на 15,5%, в Южную Корею - на 18%, в Германию - на 17,9%. Между тем поставки товаров в Россию упали на 34,2%.

Объем японского импорта в прошлом месяце взлетел на 30,3% и достиг 10,865 трлн иен. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 27% после скачка в октябре на 53,5%.

Показатель увеличивается двузначными темпами в процентном выражении уже 19 месяцев подряд, однако ноябрьские темпы его подъема стали минимальными с апреля.

Импорт минерального топлива вырос на 60,8%, в том числе бензина - на 69,7%, СПГ - на 51,9%. Закупки химической продукции увеличились на 32,4%, промышленных товаров - на 12,7%.

Импорт из Китая поднялся на 17,3%, из США - на 21,5%, из Южной Кореи - на 15,9%. При этом импорт из Индии снизился на 6,1%.

Дефицит баланса внешней торговли Японии в ноябре достиг 2,027 трлн иен по сравнению с 973,6 млрд иен годом ранее. Таким образом, отрицательное сальдо внешнеторгового баланса фиксируется 16-й месяц подряд – самый длительный подобный период с 2015 года.

В январе-ноябре дефицит составил 18,417 трлн иен против профицита в размере 415,4 млрд иен за аналогичный период 2021 года.