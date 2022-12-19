Китай обогнал Японию по закупкам СПГ в октябре

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - В октябре Китай закупил максимальный объем сжиженного природного газа с начала года и впервые в 2022 году обошел Японию по объему импорта.

Поставки СПГ в КНР в октябре 2022 года составили 6,42 млн тонн (8,349 млрд куб. м) против 6,9 млн тонн годом ранее, сообщила китайская таможня. Япония за этот же месяц импортировала 5,09 млн тонн.

Китай в 2021 году впервые обошел по объему закупок Японию и стал крупнейшим в мире потребителем СПГ. Однако с начала 2022 года новые ограничительные антиковидные меры привели к снижению импорта.

Поставки трубопроводного газа в октябре составили 5,059 млрд куб. м после 4,649 млрд куб. м в сентябре (это объясняется в том числе проведенными в сентябре профилактическими работами в преддверии зимнего сезона). Трубопроводный газ Китай закупает у пяти поставщиков: России, Туркмении, Узбекистана, Казахстана и Мьянмы.

Россия - крупный поставщик СПГ на китайский рынок. Крупнотоннажный СПГ в России производят заводы "Сахалин-2" (совладельцы "Газпром", Mitsui, Mitsubishi) и "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF)