Пекин осудил диверсию на "Северных потоках" и выступил против буллинга в энергетике

Китай с пониманием относится к действиям РФ для защиты ее интересов на мировом энергорынке, заявил посол КНР

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Китай с пониманием относится к действиям РФ для защиты ее интересов на международном энергетическом рынке, осуждает диверсию на "Северных потоках", заявил чрезвычайный и полномочный посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.

"Китай с полным пониманием относится к действиям, предпринимаемым Россией в целях защиты своих законных прав и коренных интересов на международном энергетическом рынке. Китай решительно осуждает диверсионные действия против проекта "Северный поток - 2". Такие умышленные действия по уничтожению гражданских объектов неприемлемы", - заявил он на форуме "Газ России 2022 - поворот на Восток".

"Китай выступает против политики буллинга, проводимой некоторыми странами в энергетическом секторе, и никогда не позволит внешним силам вмешиваться в энергетическое сотрудничество между Китаем и Россией", - добавил дипломат.

"В 2021 году потребление природного газа в Китае составило 372 млрд кубометров и увеличилось на 12,7% по сравнению с предыдущим годом. Китай стал крупнейшим в мире потребителем природного газа и имеет большой потенциал для увеличения импорта природного газа", - отметил докладчик.

Посол отметил: "Китайско-российское газовое сотрудничество является важным краеугольным камнем энергетического сотрудничества между двумя странами и позитивным фактором в поддержании глобальной энергетической безопасности. За первые 10 месяцев этого года поставка газа из России в Китай увеличилась на 173% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При нынешней ситуации демонстрируется новая перспектива китайско-российского газового сотрудничества. Мы готовы укреплять китайско-российское газовое сотрудничество на основе взаимной выгоды в целях содействия стабильного развития мирового энергетического рынка и решения проблемы климатических изменений".

"Мы можем активизировать и сотрудничество во всех аспектах и по всей производственной цепочке. Необходимо содействовать скорейшему достижению допроектной мощности газовой перевозки восточной линии российско-китайского газопровода "Сила Сибири". Поддерживаем реализацию проекта газопровода "Россия-Монголия-Китай". Мы готовы укреплять интегрированное сотрудничество с российской стороной в области трубопроводного и сжиженного газа в апстриме, мидстриме и даунстриме во всей производственной цепочке", - добавил дипломат.