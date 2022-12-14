В "Газпроме" сообщили об участии в трех проектах ПХГ в Китае

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - "Газпром" сотрудничает с китайскими партнерами на трех проектах хранения газа, сообщил журналу "Газовая промышленность" начальник управления по подземному хранению газа "Газпрома" Сергей Хан.

"ПАО "Газпром" уже несколько лет оказывает помощь в этом направлении через совместные работы с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией. Наши специалисты работают на нескольких проектах по строительству ПХГ: на базе газовой залежи ШэнШэнь 2-1 (провинция Хэйлунцзян), в водоносных пластах Байцзюй (провинция Цзянсу) и в соляных кавернах ЧуЧжоу (провинция Цзянсу)", - сказал он.

Геологические условия на проекте "ЧуЧжоу" аналогичны тем, которые были у построенного в России в соляных слоях Волгоградского ПХГ, отметил руководитель ООО "Газпром геотехнологии" Алексей Скворцов.

"Развивается сотрудничество с Ланфанским филиалом НИИ разведки и разработки нефтяных месторождений компании PetroChina по созданию ПХГ "ЧуЧжоу" в сложных горно-геологических условиях, аналогичных таковым на Волгоградском ПХГ, в рамках созданного по заказу китайской стороны технологического проекта строительства и эксплуатации хранилища", - сообщил Скворцов.

"Китайское правительство хорошо осознает роль ПХГ в обеспечении надежности газоснабжения и энергетической безопасности. Потребление природного газа в стране характеризуется крайней сезонной неравномерностью. Как правило, за 5 месяцев отопительного сезона потребляется до 60 % годового объема поставок газа. В таких условиях роль ПХГ трудно переоценить, что подтверждается и наличием в стране действующей государственной программы строительства хранилищ. Согласно государственным требованиям в течение 14-й пятилетки (2021-2025 гг.) в стране необходимо создать мощности по хранению газа в размере не менее 16% от годового объема его потребления. Для нас это тоже полезно, так как наличие ПХГ в Китае будет способствовать оптимизации режимов эксплуатации нашей экспортной трубопроводной системы", - отметил Хан.