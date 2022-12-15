Последние французские военные покинули Центральноафриканскую Республику

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Остававшиеся в Центральноафриканской Республике последние 47 из 130 военнослужащих французского контингента покинули в четверг страну, сообщила газета Le Monde.

"Последние 47 французских солдат логистической миссии (Mislog-B) вылетели из аэропорта Банги (...) на борту транспортного самолета C130. Основная часть от 130 военных, составлявших контингент, покинула Центральноафриканскую Республику в последние недели", - пишет газета со ссылкой на вооруженные силы.

Газета напоминает, что отбытие французских военнослужащих из этого "старого бастиона Франции в Центральной Африке происходит около четырех месяцев спустя после их вывода из Мали", с которой у Парижа сильно обострились отношения в 2022 году.