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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:04

Последние французские военные покинули Центральноафриканскую Республику

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Остававшиеся в Центральноафриканской Республике последние 47 из 130 военнослужащих французского контингента покинули в четверг страну, сообщила газета Le Monde.

"Последние 47 французских солдат логистической миссии (Mislog-B) вылетели из аэропорта Банги (...) на борту транспортного самолета C130. Основная часть от 130 военных, составлявших контингент, покинула Центральноафриканскую Республику в последние недели", - пишет газета со ссылкой на вооруженные силы.

Газета напоминает, что отбытие французских военнослужащих из этого "старого бастиона Франции в Центральной Африке происходит около четырех месяцев спустя после их вывода из Мали", с которой у Парижа сильно обострились отношения в 2022 году.

Франция ЦАР
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