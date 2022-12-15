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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:37

Белград направит международным силам в Косово запрос о размещении сербских сил на севере региона

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Правительство Сербии на заседании в четверг приняло решение о направлении запроса командованию Сил для Косово (КФОР) относительно размещения на севере региона подразделений сербских армии и полиции.

"Принято решение о том, что сегодня в электронной форме, а завтра утром лично, мы передадим запрос относительно того, чтобы определенное количество наших сил - от нескольких сот до тысячи человек - вернулись в Косово и Метохию", - сказал президент Сербии Александр Вучич в обращении к народу страны.

При этом он вновь отметил, что, скорее всего, командование КФОР не удовлетворит этот запрос.

Решение о направлении этого запроса правительство Сербии рассмотрело на заседании, в котором принял участие и президент Вучич. Направление такого запроса предусмотрено резолюцией ООН номер 1244, в которой говорится о присутствии международных сил на территории Косово. Руководство Сербии приняло решение направить командованию КФОР этот запрос ввиду серьезного осложнения ситуации на севере региона, население которого составляют преимущественно сербы.

Между тем, спецпредставитель США по Западным Балканам Габриэль Эскобар ранее заявил, что в Вашингтоне выступают "категорически против размещения сербских сил в Косово, отметив, что в США не желают милитаризации ситуации в регионе".

"Хотел бы напомнить, что Косово располагает серьезными гарантиями со стороны Вашингтона в сфере безопасности, что проявляется в участии США в Силах для Косово (КФОР)", - подчеркнул Эскобар.

На протяжении недели север Косово продолжает оставаться блокированным и со стороны косовских сербов, и со стороны косовской полиции. Ситуация серьезно осложнилась после задержания бывшего сотрудника косовской полиции серба Деяна Пантича.

Армия Сербии покинула сербский автономный край Косово и Метохию по итогам конфликта в 1999 году. В 2008 году этот регион, населенный албанским этническим большинством, в одностороннем порядке объявил независимость от Сербии. Многие западные страны признали этот шаг, однако Белград продолжает считать эти земли составной частью сербского государства.

Сербия Косово КФОР
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