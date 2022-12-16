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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:37

Посол США в Сербии назвал правомерным обращение Белграда к КФОР о размещении сил на севере Косово

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Посол США в Сербии Кристофер Хилл полагает, что Белград имеет право обратиться к командованию международных Сил для Косово (КФОР) с запросом о возможности размещения на севере региона сербских сил.

"Конечно, правительство Сербии имеет право обратиться к КФОР, но этот вопрос остается политическим и, следовательно, он требует политического решения. Нам нужно привести ситуацию в норму, чтобы косовские сербы могли иметь четкие представления о том, как будет выглядеть их жизнь в будущем", - приводит слова Хилла сербский телерадиоканал РТС.

Между тем, спецпредставитель США по Западным Балканам Габриэль Эскобар ранее заявил, что в Вашингтоне выступают "категорически против размещения сербских сил в Косово, отметив, что в США не желают милитаризации ситуации в регионе".

"Хотел бы напомнить, что Косово располагает серьезными гарантиями со стороны Вашингтона в сфере безопасности, что проявляется в участии США в Силах для Косово (КФОР)", - подчеркнул Эскобар.

Ранее правительство Сербии приняло решение направить запрос командованию Сил для Косово о размещении в регионе подразделений сербских армии и полиции. Такая возможность предусмотрена резолюцией ООН номер 1244, в которой говорится о присутствии международных сил на территории Косово.

Такое решение связано с серьезным осложнением ситуации на севере региона, население которого составляют преимущественно сербы.

На протяжении недели северная часть Косово продолжает оставаться блокированным и со стороны косовских сербов, и со стороны косовской полиции. Ситуация серьезно осложнилась после задержания бывшего сотрудника косовской полиции серба Деяна Пантича.

Армия Сербии покинула сербский автономный край Косово и Метохию по итогам конфликта в 1999 году. В 2008 году этот регион, населенный албанским этническим большинством, в одностороннем порядке объявил независимость от Сербии. Многие западные страны признали этот шаг, однако Белград продолжает считать эти земли составной частью сербского государства.

США Сербия Косово
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