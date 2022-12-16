Пресс-служба Лукашенко анонсировала визит Путина 19 декабря

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске 19 декабря, сообщила пресс-служба белорусского президента в пятницу. Российский лидер посетит Белоруссию с рабочим визитом.

Подчеркивается, что "программа переговоров ожидается насыщенная. Они стартуют с разговора в широком составе. Участие в нем примут главы государств, а также члены правительств двух стран, руководители министерств и ведомств. В таком формате стороны подробно обсудят весь спектр наиболее актуальных вопросов белорусско-российской интеграции".

"Далее президенты продолжат переговоры в формате один на один, после чего, как ожидается, сделают заявления и ответят на вопросы журналистов", - добавили в пресс-службе Лукашенко.

"В целом, как планируется, главы государств в течение переговорного дня подробно обсудят ход реализации принятых ранее союзных программ. В первую очередь речь пойдет о вопросах торгово-экономического взаимодействия, совместных кооперационных проектах с акцентом на импортозамещение. Важной темой в переговорной повестке дня станет сотрудничество в энергетической сфере. Президенты также уделят приоритетное внимание вопросам безопасности, обменяются мнениями о ситуации в регионе и мире, обсудят совместные меры реагирования на возникающие вызовы", - сообщили там.