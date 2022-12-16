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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:37

Лукашенко и Путин на встрече в Минске обсудят военно-политические вопросы

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на предстоящей 19 декабря встрече в Минске с российским лидером Владимиром Путиным будут обсуждаться и военно-политические вопросы.

"На предстоящей встрече мы обсудим вопросы стратегического характера. Вопросы стратегии - прежде всего в сфере экономики. Да, мы будем говорить о военно-политической ситуации вокруг наших государств. Конечно, мы не уйдем от вопроса не только ВПК, но и будем говорить об обороноспособности, безопасности. Но главное - это экономика", - сказал Лукашенко на совещании в пятницу в Минске по вопросам белорусско-российского сотрудничества. Его слова приводит госагентство БелТА.

Лукашенко заверил, что республика никогда не выступит против России. "Да, мы с Россией. Как суверенное и независимое государство", - сказал он.

Президент подчеркнул, что ни в одной союзной программе нет посягательств на белорусские суверенитет и независимость.

Ранее в пятницу о предстоящем 19 декабря рабочем визите в Белоруссию Владимира Путина сообщила пресс-служба белорусского президента.

Александр Лукашенко Белоруссия Владимир Путин
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