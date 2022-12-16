Президент Молдавии назвала приоритетом мирное решение конфликта в Приднестровье
Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Кишинев рассматривает лишь мирный вариант урегулирования приднестровского конфликта, заявила президент Молдавии Майя Санду.
"Мы моделируем различные ситуации. Но повторяю: для нас разрешение приднестровского конфликта означает только мирное решение, это очень важно", - заявила президент в телеинтервью.
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"Разрабатываемые решения основываются и на том, что приднестровское урегулирование не должно препятствовать европейской интеграции Молдавии", - добавила Санду.
"Возможность решения приднестровской проблемы может появиться, и мы должны быть готовы к ней, поэтому мы работаем с группой экспертов. Пока рано больше говорить об этом или проводить публичные обсуждения по этому вопросу", - отметила Санду.