Санду допустила урегулирование приднестровского конфликта после вступления в ЕС

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Урегулирование приднестровского конфликта возможно после интеграции Молдавии в Европейский союз, полагает президент республики Майя Санду.

"Реинтеграция Приднестровья может произойти в несколько шагов, и она будет зависеть от процесса европейской интеграции", - заявила она телеканалу TV8.

По ее словам, разрешение конфликта во многом зависит от геополитической ситуации, в частности, исхода ситуации на Украине, и если она не прояснится в течение ближайших лет, то в приоритете будет интеграция в Евросоюз - "если вопрос реинтеграции не решится до, то он решится после вступления Молдавии в ЕС".

"Конечно, мы бы хотели (осуществлять интеграцию в ЕС и реинтеграцию) параллельно, но если этого не получится (то сначала в Союз интегрируется только правый берег - ИФ). Потому что, мы не можем еще 30 лет оставаться в ситуации, когда у нас нет консолидированной демократии, нет достаточно высокого уровня жизни. Наша программа - это (вступление) в ЕС", - сказала Санду.

Говоря о Приднестровье, она подчеркнула, что "мы не отказываемся от приднестровского региона", а урегулирование может произойти в несколько шагов.

"Наши люди на левом берегу увидят, что такое интеграция Молдавии в Евросоюз, потому что у нас качество жизни будет намного выше, чем сейчас. Мы это видели на примере всех стран, которые за последние 20 лет стали членами ЕС. И вопрос решится потом, если мы не сможем разрешить его до вступления Молдавии в ЕС", - заявила она.

Санду добавила, что сейчас "Европейский союз не устанавливает обязательных условий, требующих реинтеграции приднестровского региона, для достижения членства в ЕС".