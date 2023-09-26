Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:18

Санду допустила урегулирование приднестровского конфликта после вступления в ЕС

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Урегулирование приднестровского конфликта возможно после интеграции Молдавии в Европейский союз, полагает президент республики Майя Санду.

"Реинтеграция Приднестровья может произойти в несколько шагов, и она будет зависеть от процесса европейской интеграции", - заявила она телеканалу TV8.

По ее словам, разрешение конфликта во многом зависит от геополитической ситуации, в частности, исхода ситуации на Украине, и если она не прояснится в течение ближайших лет, то в приоритете будет интеграция в Евросоюз - "если вопрос реинтеграции не решится до, то он решится после вступления Молдавии в ЕС".

"Конечно, мы бы хотели (осуществлять интеграцию в ЕС и реинтеграцию) параллельно, но если этого не получится (то сначала в Союз интегрируется только правый берег - ИФ). Потому что, мы не можем еще 30 лет оставаться в ситуации, когда у нас нет консолидированной демократии, нет достаточно высокого уровня жизни. Наша программа - это (вступление) в ЕС", - сказала Санду.

Говоря о Приднестровье, она подчеркнула, что "мы не отказываемся от приднестровского региона", а урегулирование может произойти в несколько шагов.

"Наши люди на левом берегу увидят, что такое интеграция Молдавии в Евросоюз, потому что у нас качество жизни будет намного выше, чем сейчас. Мы это видели на примере всех стран, которые за последние 20 лет стали членами ЕС. И вопрос решится потом, если мы не сможем разрешить его до вступления Молдавии в ЕС", - заявила она.

Санду добавила, что сейчас "Европейский союз не устанавливает обязательных условий, требующих реинтеграции приднестровского региона, для достижения членства в ЕС".

Евросоюз Майя Санду Приднестровье Молдавия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Сеуле впервые за 10 лет прошел военный парад

В Сеуле впервые за 10 лет прошел военный парад

Лукашенко рассчитывает встретиться с Путиным в октябре на саммите СНГ

Ford приостановил строительство завода по производству аккумуляторов в Мичигане

Ford приостановил строительство завода по производству аккумуляторов в Мичигане

Канадский профсоюз после сделки с Ford начнет переговоры с GM и Stellantis

Аэропорт Гатвик отменил 164 авиарейса из-за нехватки диспетчеров

Аэропорт Гатвик отменил 164 авиарейса из-за нехватки диспетчеров

На акциях протеста в Ереване за сутки задержали 56 человек

ЕЦБ будет сохранять ограничительные ставки столько, сколько потребуется

ЕЦБ будет сохранять ограничительные ставки столько, сколько потребуется

Moody's предупредило о последствиях для рейтинга США из-за шатдауна

Moody's предупредило о последствиях для рейтинга США из-за шатдауна

В НКР подтвердили гибель 20 человек при взрыве склада с топливом в Степанакерте

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В Армении сообщили об эвакуации 13 550 жителей НКР

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });