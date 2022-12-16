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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:14

Китай провел корабли мимо Японии к Тихому океану и раскритиковал ее стратегию нацбезопасности

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Командование ВМС КНР отправило на этой неделе несколько кораблей в Тихий океан через проливы вблизи Японии, сообщает в пятницу Associated Press (AP) со ссылкой на японское Минобороны.

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Так, эскадренный миноносец типа 055 "Лхаса", эскадренный миноносец типа 052D "Кайфын" и судно снабжения прошли ранее через пролив Осуми между южным японским островом Кюсю и островной грядой Рюкю. Кроме того, разведывательный корабль типа 815 "Дундяо" миновал пролив Мияко между японскими островами Рюкю в Восточно-Китайском море. К четвергу все корабли вышли в западную часть Тихого океана.

В Минобороны Японии отметили, что японские корабли и самолеты следили за перемещениями китайских ВМС.

AP отмечает, что использование китайскими кораблями проливов между японскими островами – стандартная практика.

Между тем ранее в пятницу власти Японии приняли новую стратегию нацбезопасности, согласно которой военная политика Китая является основным вызовом для Токио на внешнеполитической арене.

В свою очередь в МИД КНР подвергли критике подобные положения обновленной японской стратегии нацбезопасности.

Китай Япония
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