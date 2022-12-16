Запуск ракеты Electron с геолокационными спутниками США перенесен на двое суток

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Запуск ракеты Electron с тремя американскими спутниками HawkEye, предназначенными для определения местоположения источников радиосигналов на поверхности Земли, перенесен на двое суток, сообщила компания-разработчик носителя Rocket Lab.

Причиной является необходимость дополнительного времени для согласования документации на запуск с Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA).

Теперь запуск планируется осуществить не ранее воскресенья, 18 декабря, в двухчасовое временное окно, которое открывается в 18:00 по времени Восточного побережья США (в понедельник в 02:00 по Москве), с космодрома NASA Уоллопс, расположенного на одноименном острове у атлантического побережья американского штата Вирджиния. Спутники будут выведены на орбиту высотой примерно 550 км.

По данным американской компании-оператора HawkEye 360, половина заказов на получение данных со спутников будет поступать от Пентагона, а остальные – от спасательных служб и коммерческих компаний.

Компания HawkEye 360 в сентябре подписала контракт с Национальным управлением военно-космической разведки США (NRO) на сумму $300 млн на картографирование радиочастотных излучателей на поверхности Земли. Она является одной из шести компаний, которые недавно заключили соглашения с NRO о предоставлении спутниковых радиочастотных данных в рамках усилий ведомства по расширению использования коммерчески доступной геопространственной информации. Компания HawkEye 360 сотрудничает с NRO с 2019 года.

В августе было также подписано соглашение об исследованиях и разработках с Командованием космической и противоракетной обороны США.

Спутники HawkEye, в частности, могут использоваться для мониторинга районов с повышенной активностью работы радиостанций, интенсивных радиочастотных сигналов средств радиоэлектронной борьбы и мест глушения сигналов GPS. С их помощью можно обнаруживать источники и места радиопомех на поле боевых действий.

Спутники, запускаемые в рамках миссии под названием Virginia is for Launch Lovers ("Вирджиния для любителей запусков"), присоединятся к 15 аналогичным аппаратам радиочастотной геолокации компании, которые уже находятся на орбите. Это позволит повысить скорость получения и обработки данных.