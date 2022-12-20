Rocket Lab перенесла на январь запуск геолокационных спутников двойного назначения

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Запуск ракеты Electron с тремя американскими спутниками HawkEye, планировавшийся на текущей неделе, перенесен на январь, сообщила компания-разработчик носителя Rocket Lab.

О причинах не указывается. Накануне запуск был отменен из-за сильного ветра в верхних слоях атмосферы.

Ракета должна вывести на орбиту спутники двойного назначения, предназначенные для определения местоположения источников радиосигналов на поверхности Земли.

Запуск предполагалось провести с космодрома NASA Уоллопс, расположенного на одноименном острове у атлантического побережья американского штата Вирджиния.

По данным американской компании-оператора HawkEye 360, половина заказов на получение данных со спутников будет поступать от Пентагона, а остальные - от спасательных служб и коммерческих компаний.

Компания HawkEye 360 в сентябре подписала контракт с Национальным управлением военно-космической разведки США (NRO) на сумму $300 млн на картографирование радиочастотных излучателей на поверхности Земли. Она является одной из шести компаний, которые недавно заключили соглашения с NRO о предоставлении спутниковых радиочастотных данных в рамках усилий ведомства по расширению использования коммерчески доступной геопространственной информации. Компания HawkEye 360 сотрудничает с NRO с 2019 года.

В августе было также подписано соглашение об исследованиях и разработках с Командованием космической и противоракетной обороны США.

Спутники HawkEye, в частности, могут использоваться для мониторинга районов с повышенной активностью работы радиостанций, интенсивных радиочастотных сигналов средств радиоэлектронной борьбы и мест глушения сигналов GPS. С их помощью можно обнаруживать источники и места радиопомех на поле боевых действий.

Спутники, запускаемые в рамках миссии под названием Virginia is for Launch Lovers ("Вирджиния для любителей запусков"), присоединятся к 15 аналогичным аппаратам радиочастотной геолокации компании, которые уже находятся на орбите. Это позволит повысить скорость получения и обработки данных.