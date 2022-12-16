Уведомление о предстоящем выходе астронавтов в открытый космос исчезло с сайта НАСА

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - С официального сайта NASA исчезло объявление о планировавшемся 19 декабря выходе американских астронавтов в открытый космос для проведения монтажных работ.

Ранее американское космическое агентство сообщало, что астронавты Джош Кассада и Фрэнк Рубио в понедельник смонтируют на ферме станции еще одну из пары новых солнечных панелей, доставленных 27 ноября на МКС грузовым космическим кораблем Cargo Dragon американской компании SpaceX. Первая из панелей была установлена на станции во время выхода астронавтов в космический вакуум 3 декабря.

В четверг российский Центр управления полетами принял решение отменить планировавшийся выход космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина в открытый космос в связи с разгерметизацией системы охлаждения корабля "Союз", пристыкованного к МКС.

Причиной появления утечки в системе охлаждения корабля "Союз МС-22" может быть попадание микрометеорита, заявил исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

"Причиной возникновения утечки может быть попадание микрометеорита в радиатор и возможные последствия - изменения теплового режима приборно-агрегатного отсека корабля "Союз", - сказал Крикалев.

По его словам, специалисты проводят анализ последствий на приборно-агрегатный отсек корабля и смотрят тепловой баланс.

"Никаких других изменений в телеметрических параметрах ни корабля "Союз", ни станции, ни на российском, ни на американском сегменте не обнаружено, поэтому космонавтам сейчас ничего не угрожает, работа продолжается", - сказал Крикалев.

В настоящее время в состав экипажа МКС входят российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин, Анна Кикина, американские астронавты Фрэнк Рубио, Джош Кассада, Николь Манн, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Коити Ваката.