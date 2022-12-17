Выход астронавтов в открытый космос перенесли до осмотра корабля "Союз МС-22"

Фото: NASA via Getty Images

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - NASA приняло решение перенести планировавшийся в понедельник выход астронавтов в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) в связи с продолжающимся анализом ситуации с российским пилотируемым кораблем "Союз МС-22", следует из переговоров экипажа с Центром управления полетами в Хьюстоне.

"Мы приняли решение отложить планировавшийся понедельник выход в открытый космос для монтажа солнечной панели IROSA", - сообщил сотрудник ЦУП в Хьюстоне в ходе переговоров, трансляцию которых ведет NASA.

Причиной переноса сотрудник назвал приоритет использования роботизированной руки-манипулятора Canadarm-2 для обследования корабля с целью поиска и исследования места утечки в обшивке "Союза".

"Мы продолжаем изучать снимки утечки в системе охлаждения "Союза", чтобы определить ее источник и причину", - отметили в NASA.

Ранее американское космическое агентство сообщало, что астронавты Джош Кассада и Фрэнк Рубио в понедельник смонтируют на ферме станции еще одну из пары новых солнечных панелей, доставленных 27 ноября на МКС грузовым космическим кораблем Cargo Dragon американской компании SpaceX. Первая из панелей была установлена на станции в ходе выхода астронавтов в космический вакуум 3 декабря.

В четверг российский Центр управления полетами принял решение отменить планировавшийся выход космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина в открытый космос в связи с разгерметизацией системы охлаждения корабля "Союз", пристыкованного к МКС.

Причиной появления утечки в системе охлаждения корабля "Союз МС-22" может быть попадание микрометеорита, заявил исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

"Причиной возникновения утечки может быть попадание микрометеорита в радиатор и возможные последствия - изменения теплового режима приборно-агрегатного отсека корабля "Союз", - сказал Крикалев.

По его словам, специалисты проводят анализ последствий на приборно-агрегатный отсек корабля и смотрят тепловой баланс.

"Никаких других изменений в телеметрических параметрах ни корабля "Союз", ни станции, ни на российском, ни на американском сегменте не обнаружено, поэтому космонавтам сейчас ничего не угрожает, работа продолжается", - сказал Крикалев.

В пресс-службе "Роскосмоса" заявили, что предпосылок для использования рекомендаций по срочному спуску с Международной космической станции (МКС) корабля "Союз МС-22" нет.

"Такие инструкции на корабле имеются всегда, и они регулярно обновляются. В ЦУП подчеркнули, что сейчас никаких предпосылок для использования данных инструкций нет", - сказали в госкорпорации.

В настоящее время в состав экипажа МКС входят российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин, Анна Кикина, американские астронавты Фрэнк Рубио, Джош Кассада, Николь Манн, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Коити Ваката.